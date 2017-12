Vöhrenbach Satte Einkünfte aus heimischem Forst

Noch sei man auch im laufenden Jahr nach dem Kälteeinbruch im Mai sowie dem doch nicht ganz so trockenen Frühsommer glimpflich davon gekommen, doch landesweit habe es sehr viele Käferschäden gegeben. Dennoch habe es beispielsweise in Polen oder Bayern sehr viel Kalamitätenholz gegeben, was aber momentan noch keine Auswirkungen auf den heimischen Holzmarkt habe. Weiner wies auch auf die Bedrohung der Kiefer hin, die in tieferen Lagen bereits erheblich gelitten habe, auch die Eschen seien wegen des Eschentriebsterbens akut bedroht. Auf die Frage nach Spritzmitteln gegen den Borkenkäfer gab er ein energisches Nein als Antwort.