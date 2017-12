Vöhrenbach Regale beim "Galli" bleiben gefüllt

Vöhrenbach-Hammereisenbach. Andreas Würthner, seit etwa einem Jahr Hammereisenbacher Bürger, übernimmt den Dorfladen vom bisherigen Betreiber Daniel Schuler. "Es ist wie ein Weihnachtsgeschenk und uns fällt ein Stein vom Herzen", deutete Strumberger auch auf Ortsvorsteher Peter Hummel, dass es in Hammereisenbach weiterhin ein Ladengeschäft gibt. Der Bürgermeister dankte der Familie Schuler und allen Beteiligten, unter anderem Angela Klein vom Hauptamt, die das Projekt Dorfladen seit etwa zwei Jahren beschäftigt.

Der positive Ausgang und nahtlose Übergang erfreut natürlich umso mehr und kommt der Hammereisenbacher Bevölkerung zugute. Dankesworte richtete Strumberger auch an Jürgen Lauten, der im Oktober in einem Bürgerforum Alternativen vorstellte. Viele Einwohner zeigten damals durch ihre Unterschrift, dass sie zur Mithilfe bereit sind.

Andreas Würthner war damals ebenfalls unter den Zuhörern und machte sich über die interessante Veranstaltung Gedanken. Bis die Perspektiven greifen, das kann dauern, so Würtners damalige Überlegungen. Eigentlich, so Würthner beim Pressetermin, dachte er sich, sollte man das selber machen. Nach reiflicher Überlegung folgte der erste Schritt durch einen Besuch bei Daniel Schuler. Würthner wollte wissen, was da alles gemacht werden muss. Von Daniel Schuler hörte er, dass es im lieb wäre, wenn sein Geschäft "Galli" schnell wieder geöffnet werden könne. Würthner nahm ihn beim Wort und meinte humorvoll "Ich habe mich fast nicht getraut, nein zu sagen."