Vöhrenbach Prinzenpaar mit närrischer Familie

Vöhrenbach. Aufgrund des beachtlichen Jubiläums der Stadtkapelle und dem engen Bezug der Stadtkapelle zur Vöhrenbacher Fasnet wurde dieses Thema im Motto aufgegriffen. Ohne die musikalische Begleitung durch die Stadtkapelle wären die Umzüge oder auch die Kappenabende kaum denkbar. Auch mehrere Pinzenpaare entstammen den Reihen der Stadtkapelle. So lauetet das Motto für die närrische Kampagne in der Saison 2019: "Fasnet, Party, Blodregschell, ein Hoch auf unsre Stadtkapell, bigelt scho alt – 200 Johr. Hole eure Kostüm hervor."

Das Prinzenpaar für die Fasnet 2019 hat ebenfalls einen engen Bezug zu Fasnet. Prinzessin Nastassja I. und Prinz Manuel I. (Ruf) verfügen nicht nur über einen närrischen Stammbaum, sondern waren in den Reihen des KJC aktiv am närrischen Treiben während des großen Umzugs und am Preismaskenball beteiligt. Bei Manuel, der vom Hermeshof in Linach stammt und dort auch mit Prinzessin Nastassja I. residiert, finden sich gleich zwei Familienmitglieder, die bereits eines der höchsten Ämter der Vöhrenbacher Fasnet inne hatten.

Im Jahr 2000 bestieg die ältere Schwester als Prinzessin Barbara I. den närrischen Thron. Als Prinz Wolfgang I. herrschte sein Vater, der auch zwölf Jahre lang Vorsitzender der Heimatgilde war, im Jahre 1976 über die Vöhrenbacher Fasnet. Die Regentschaft stand unter dem Motto: "In d’Welt nus renne, a weng ­spickle, no wird sich d’Kur­stadt scho entwickle."