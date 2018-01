Vöhrenbach Prinzenpaar gibt sich die Ehre

Prinzessin Marina I. und Prinz Andreas II. (Winker) kommen gemeinsam auf zehn Geschwister. Marina ist die zweitjüngste von sieben Geschwistern. Für den Fall, dass sie an der Fasnet mehrere Veranstaltungen gleichzeitig besuchen muss, hat sie noch ihre jüngere Zwillingsschwester Anika in der Hinterhand.

Die Prinzessin stammt ursprünglich aus Leipferdingen und arbeitet in Teilzeit als Altenpflegerin beim Sozialkonzept Luisenhof. In Ihrer Freizeit hilft sie unter anderem dem Turnverein beim Kinderturnen. Andreas entstammt den Winkers, die an der Fasnet ohnehin zuhauf vertreten sind; der Vater zum Beispiel als Fahnenträger oder Bruder Stephan als Elferrat und auch Vorsitzender der Heimatgilde.

Auch Schwester Petra, die mittlerweile in Schonach wohnt, stand schon als Büttenrednerin auf der Bühne. Andreas arbeite seit über 25 Jahren bei der Firma Siedle in Furtwangen und ist bei der freiwilligen Feuerwehr in Vöhrenbach aktiv.