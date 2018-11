Vöhrenbach Polka erklingt plötzlich ganz neu

Eine neue Idee griff der Musikverein Hammereisenbach auf. Ein Workshop mit Wilfried Rösch aus Hüfingen wurde gebucht.

Vöhrenbach-Hammereisenbach. Rösch ist bekannt durch seine Musik mit seinen böhmischen Freunden und wirbt auf seiner Homepage mit den Schlagzeilen "Der böhmische Groove – lernt die Geheimnisse guter, böhmischer Blasmusik". Allein das reizt schon.

Also kam Wilfried Rösch vor Kurzem nach Hammereisenbach und studierte in rund vier Stunden drei Polkas ein. Wer Rösch kennt, weiß, er geht offen, unkompliziert und lebhaft mit seinem Fachwissen und den Musikern um. Mit immer wieder lockeren Sprüchen wie unter anderem "des war jetzt net schlecht, aber au net guet" wusste Rösch, wie er die Musiker anpacken konnte. Die Musiker waren dann angespornt auch so zu spielen, wie Rösch auf seine typische Art dirigiert, um dann das gewisse Etwas herauszukitzeln.