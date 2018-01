Vöhrenbach Pfarrhof zeugt von Stadtgeschichte

Die Ereignisse während des Dreißigjährigen Krieges von 1618 bis 1648 trafen auch den Pfarrhof. Das Essgeschirr wurde von den Soldaten zerschlagen. 1639 steckten die Schweden Vöhrenbach in Brand. Alles, was in den Ringmauern stand, wurde in Asche gelegt. So auch das Pfarrhaus. Es ist aber nur ausgebrannt und nicht völlig zerstört worden. Professor Bader schreibt, dass das Gebäude wenig später wieder bewohnbar war.

Unheimliche Geschichten stehen mit dem Schrienermartihus in Verbindung. So berichtet die Furtwängler Chronik, dass an Samstagen väterliche Treffs, genannt "Mer goht’z Liacht", stattgefunden haben. Karrensigmund, Holzmacher, Orgeltreter und andere hätten sich bei Flaschenbier und waldbrandduftigen Pfeifentabak Grusel- und Gespenstergeschichten erzählt, die das Blut erstarren ließen. Auch wurden Quacksalberrezepte gegen Kröpfe und Warzen besprochen.

Zeugen des Pfarrhofes im heutigen Haus am Kälbergäßle sind etwa 30 Zentimeter große Heiligenfiguren. Berthold Hummel hat sie von seinem Vater Stefan übernommen. In gut gesicherten Vitrinen sind der heilige Martin und die heilige Barbara aufbewahrt. Daraus ergibt sich eine nachvollziehbare Verbindung zur heutigen Vöhrenbacher Stadtkirche, die St. Martin als Kirchenpatron hat. Herzogenweiler hat übrigens auch eine Martinskirche. Künstlerischen Wert besitzt zudem eine weitere Figurengruppe im "alten Pfarrhaus". Sie wird als Christus in Ruh oder Christus in Ketten bezeichnet. Rechts und links der Figurengruppe sind der heilige Nepomuk und der heilige Antonius.

Fast hätte das Schriener­martihus den 350. Geburtstag nicht erlebt, denn 1978 wurde im Vöhrenbacher Gemeinderat diskutiert, ob das Haus nicht abgerissen werden soll te, um die Verkehrssituation an der Einmündung Kälbergäßle in die Herdgasse zu verbessern. Doch dazu kam es nicht, und so blieb ein Zeugnis alter Vöhrenbacher Stadtgeschichte doch noch erhalten.