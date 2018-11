Vöhrenbach Pfarrer: Ein bisschen Zeit teilen

Am Sonntag feierte die katholische Kirche den Heiligen Martin, unter anderem mit Laternenumzügen (wir berichteten). In Vöhrenbach ist das Martinsfest aber etwas Besonderes, denn hier ist die Pfarrkirche dem Heiligen Martin geweiht.

Vöhrenbach. Die Pfarrgemeinde beging am Sonntag deshalb ihr Patrozinium mit einem Festgottesdienst und anschließendem Mittagessen und Kaffeetrinken im Pfarrzentrum Krone. Im gut besuchten Gottesdienst stellte Pfarrer Martin Schäuble die Frage, warum ein Heiliger wie Martin auch nach 1700 Jahren die Menschen noch berühre. Ganz wesentlich sei, dass sein karitatives Handeln wie in der Legende in seiner Gottesbeziehung begründet sei. Diese Beziehung auf Gott lasse heute deutlich nach, zu spüren beispielsweise am Gottesdienstbesuch. Aber es sei auch wieder mehr Mut notwendig, nach außen für seinen Glauben einzustehen. Die Rückbindung der Christen auf Gott habe deutlich nachgelassen, das betreffe Priester und Bischöfe genauso wie die Gläubigen. In seiner Predigt deutete er auch die verschiedenen Legenden um St. Martin. Für den Soldaten Martin sei damals der Mantel lebensnotwendig gewesen, den er trotzdem teilte. Heute sollten die Menschen vor allem auch Zeit mit den Mitmenschen teilen, denn diese sei besonders kostbar und knapp. Musikalisch gestaltet wurde der Festgottesdienst durch den Vöhrenbacher Kirchenchor unter der Leitung von Isabella Heimpel. Der Chor sang unter anderem die Messe "Pro Patria", die Johann Baptist Hilber 1941 zur 650-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft in Schwyz komponiert hatte.

Nach der Messe lud der Förderverein Pfarrzentrum Krone ins Pfarrzentrum ein und servierte Schäufele mit Kartoffelbrei und Rotkraut. Die "Krone" war bis auf den letzten Platz besetzt, und die Helfer des Fördervereins hatten alle Hände voll zu tun, die Gäste zu bewirten. Zahlreiche Kuchenspender sorgten dafür, dass anschließend eine vielfältige Kuchentafel zur Verfügung stand, die bis zum Abend auch leergeräumt war. Zu Gast waren am Nachmittag auch die Slowenen, nachdem sie wie regelmäßig in der Pfarrkirche ihren slowenischen Gottesdienst gefeiert hatten. Ergänzt wurde die Bewirtung im Saal durch eine Buchausstellung im Obergeschoss, die sehr gefragt war. Erstmals konnte sie in dem in diesem Sommer neu eröffneten Veranstaltungsraum stattfinden und war dadurch auch deutlich übersichtlicher.