Eine Gemäldeausstellung von Peter Römer findet am Samstag in der unteren Festhalle in Vöhrenbach statt. Es werden 120 Bilder, gemalt in Öl, Acryl und Aquarell gehängt sein. Der Erlös der Bilder, die möglicherweise verkauft werden, ist vollständig für die Restaurierung des Spielplatzes vorgesehent. Vernissage ist Samstag, 15 Uhr. Öffnungszeiten: Sonntag, 7. Januar, 10.30 bis 16 Uhr, Samstag, 13. Januar, 14.30 Uhr bis Ende Jahreskonzert der Stadtkapelle, Sonntag, 14. Januar, 10.30 Uhr bis 16 Uhr. Foto: Römer