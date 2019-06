Vöhrenbach - Aus allen Nähten platzte am Freitagabend das große Festzelt anlässlich der Feierlichkeiten zum 775-jährigen Bestehen der Stadt Vöhrenbach und zum 200-jährigen Bestehen der Stadtkapelle: Die Partynacht in Tracht und den Auftritt der Band Allgäu Power wollten sich rund 2000 Besucher nicht entgehen lassen. Standesgemäß feierten viele Gäste in Dirndl und Lederhose mit.