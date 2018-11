Vöhrenbach Nur sechs zieht es an die Platten

Mit dem erstmaligen Familientag wollte man auch die Eltern ansprechen, so Vorsitzender Markus Dotter. Rund zehn Teilnehmer beteiligten sich an diesem Tischtennis-Spaß-Tag. Dabei wollte man durch verschiedene lustige Aktionen den Spaß am Tischtennis (wieder) wecken. Denn mancher Vater oder manche Mutter hatte in früheren Jahren schon einmal im Verein Tischtennis gespielt. Für die Teilnehmer gab es verschiedene Stationen wie beispielsweise einen übergroßen Tischtennis-Tisch oder den Test mit ungewöhnlichen Schlägern. Diese Aktion wertete Markus Dotter auch als vollen Erfolg und möchte diese beiden Veranstaltungen im kommenden Jahr wieder kombinieren.

Jugendleiter Laurin Hauschel und Vorsitzender Markus Dotter machten deutlich, dass sich jederzeit interessierte Kinder und Erwachsene über das Tischtennisspiel informieren und am Training teilnehmen können. Die Jugend – aktuell etwa sechs Kinder – trainiert am Freitag von 18 bis 20 Uhr in der Sporthalle, die Erwachsenen am Mittwoch und Freitag jeweils ab 20 Uhr. Aktuell nimmt der TTC Vöhrenbach mit einer aktiven Mannschaft an den Rundenwettkämpfen teil.