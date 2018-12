Vöhrenbach Notstromaggregat kann kommen

Dieses Mal genehmigte der Gemeinderat die Beschaffung ohne weitere Diskussionen. Es gab allerdings eine Nachfrage von Jürgen Straub zum Thema Wartung. Hierzu führte Fred Heinze aus, dass eine jährliche Wartung und Prüfung durchzuführen sei, die man aber dann nach Ablauf der Garantie von einheimischen Unternehmen durchführen lassen werde.

Martin Schneider wollte wissen, ob auch die Feuerwehrleute entsprechend geschult würden. Da dieses Gerät vor allem auch für Katastrophenfälle gedacht ist, sei eine entsprechende Schulung der Feuerwehr geplant, so Heinze.

Die Stadt hatte auch noch Glück bei der Beschaffung. Denn schon in der vorangegangenen Sitzung lag ein Angebot der Firma SEV in München über 15 706 Euro vor. Dieses Gerät war vorrätig und wäre bei entsprechender Nachfrage an andere Interessenten verkauft worden. Dann hätte Vöhrenbach ein anderes, weitgehend identisches Gerät beschafft. Klar war allerdings noch nicht, ob eine spätere Lieferung nicht zusätzliche Kosten aufgrund anderer Umweltbestimmungen verursachen würde. Wie Fred Heinze von der Bauverwaltung auf Nachfrage mitteilen konnte, erhielt die Stadt nun den Zuschlag für das gewünschte Gerät. Nach der Genehmigung durch den Gemeinderat war die endgültige Bestellung sofort getätigt worden und das ursprünglich gewünschte Gerät war noch vorhanden, wird also in Kürze geliefert werden.