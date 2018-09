Vöhrenbach Neue Bühne für die Festhalle

Zu den derzeit aktuellen Aktivitäten der Breitbandkabelversorgung informierte Peter Hummel, dass das Bauunternehmen Weiss gut vorankommt. Bis in drei Wochen sollten 95 Prozent der Rohre und Kabel verlegt sein. Falls es dann nicht kälter als minus vier Grad Celsius ist, können noch die Glasfaserkabel eingeblasen werden. Auch die Verlegung des Hauptstrangs von Her­zogenweiler her ist im Gange. Wie die Hausanschlüsse installiert werden, erfahren die Bürger bei einer Informationsveranstaltung der Firma Stiegeler am Mittwoch, 14. November, in der Festhalle. Jeder Anlieger wird angeschrieben.

Bei der anschließenden Diskussionsrunde reklamierte Inge Görmann einige defekte Straßenlampen und an den Straßenrändern herauswachsendes Gras. Ortsvorsteher Hummel erklärte, dass alle Straßenlampen im Ort automatisch im Herbst überprüft und falls nötig repariert werden. Erkundigen müsse er sich, wie das störende Unkraut entlang der Straße beseitigt wird. Alexandra Braun machte darauf aufmerksam, dass ein Wasserablaufrohr bei der Bahnhofsbrücke durch einen Stein verstopft ist. Vor dem Winter müssen noch alle Grundstücksbesitzer Hecken an Gehwegen und Straßen aus Sicherheitsgründen und Übersichtlichkeit beim Schneeräumen zurückschneiden, gab Hummel bekannt.

Mehr als zurückgeschnitten werden die Bäume bei der Hammereisenbacher Pfarrkirche. Da es durch die Wurzeln bereits Schäden an der Straßenmauer gibt, müssen die Bäume gefällt werden. Die Bäume, so genannte Trauereschen, wurden von Forstrat Wunderle nach dem Kircheneinzug im Jahre 1902 gespendet. Bruno Honeck regte die Aufstellung eines Hinweisschilds zur Gemeindehalle an.