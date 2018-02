Vöhrenbach Narren strahlen mit Sonne um die Wette

Die Reggae-Concordia schlappte dagegen gechillt mit langen Rastas, Sonnenbrille und Joints durch die Straßen. Vier Städtle-Raben zeigten ihre schönen Kostüme und die Dance Devilz erinnerten an "The Time is ticking". Dem Thema Olympia widmeten sich gleich mehrere Gruppen, so die Stockeis-Olympia-Bregwischer, die schrubbend die höchste Punktzahl erlangten. Die Krankenschwestern rund um Nicole Kempf überwachten die Spiele auf Doping, und Team Alaska (alte Narren des FC Vöhrenbach) ist nicht nur 100 Prozent dopingfrei, sondern auch durch die gute Elchmilch fit für Olympia.

Artisten zeigen Kunststücke

Den Schluss bildete der Circus der Aleman Schinzele Maube mit stolzen 66 Teilnehmern. Sie errichteten ihr Zirkuszelt, wo die Dompteure mit ihren Raubtieren, jede Menge Tänzerinnen, die Clowns und viele weitere Artisten ihre Aufführungen zeigten.

Von der Tribüne vor dem Rathaus begrüßten die Elferräte die Freie Starzacher Fasnetgruppe, die Gutsele-Schlecker aus Triberg mit der Kurkapelle, den Musikverein und die Kohlebrenner aus Rohrbach, die Fuhrmänner aus Dittishausen, die furchterregenden Höll Teufel, die Bregtal-Glonki und den Musikverein Urach. Aus Hammereisenbach waren der Musikverein, die fröhlichen Narren der Burgzunft, die Cowboys des Sportvereins und die Monster der Damenriege mit von der Partie und aus Schönenbach die Buslochhexen, die Strohhansel und der Musikverein.