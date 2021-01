Vöhrenbach Narren rufen Fasnet digital aus

Eher digital als klassisch unterwegs, waren Antal Szegö und Sven Schätzle. Als Donald Trump und Michael Wendler verbreiteten sie "Fake-News" rund um das Stadtgeschehen. Grundlage hierfür waren echten Berichte aus der Tagespresse, zu deren Bild dann eine "Fake-News-Schlagzeile" verkündet wurde.

In gekonnten Reimen und geschliffener Rede lieferten sich Dorothea und Michael Lehmann einen Schlagabtausch von Leiter zu Leiter. Vor winterlicher Kulisse wurden die Vor- und Nachteile einer ausgefallenen Fasnet beleuchtet. Das Motto des Beitrages "Paragrafen und Promille" war hier Programm.

Daniel Weisser, Bernd und Tim Sickinger zogen ihren Beitrag als Nachrichtensendung auf. Aktuelles Stadt- und Weltgeschehen wurde durch den Kakao gezogen. Von der Kommunalpolitik mit Breitbandausbau über den Brexit bis zu Trump und Merz wurden viele Themen angeschnitten und teilweise mit Einspielern garniert.

Da die Entscheidung für ein digitales Ausrufen sehr kurzfristig getroffen wurde, mussten die Beiträge mit heißer Nadel gestrickt werden und konnten erst kurz vor dem Veröffentlichungszeitpunkt hochgeladen werden. Für die nächste Veranstaltung der Vöhrenbacher "F@s.net 2021", die Erinnerungen an vergangene Kappenabende, werden aktuell die bereits vorhandenen Aufzeichnungen gesichtet und Ausschnitte und Sequenzen ausgewählt. Die Heimatgilde hofft, dass hier eine gute Auswahl getroffen werde.

Aus der Vielzahl an Ausschnitten aus Büttenreden, Sketchen, Gardetänzen, musikalischen Einlagen und weiteren Auftritten dürfte für Jeden etwas dabei sein, so die Veranstalter. Die Programmpunkte zum Kappenabend werden auf dem Youtube-Kanal "Heimatgilde" einzeln hochgeladen, aber auch in einer Playlist zusammengefasst. Die Narren können so selbst entscheiden, ob sie die Playlist nutzen, oder sich ihr Programm selbst zusammenstellen. Die Beiträge sind dann ab 30. Januar ab 20 Uhr abrufbar.