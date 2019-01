Vöhrenbach Närrische Zeit eröffnet mit Knaller

Zum Zunftball lädt die Burgzunft am Freitag, 1. März, in die Festhalle Hammereisenbach ein. Hier darf man sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen unter dem Motto "Piraten, Räuber, Zirkusleut – alles trifft sich uff de Hammricher Fasnet heut". Mit dabei ist seit vielen Jahren der Musikverein Hammereisenbach.

Am Sonntag, 3. März, ist Straßenfasnet in Hammereisenbach und so bewegt sich um 14.30 Uhr der Narrenumzug ab Pulvermatte in Richtung Festhalle. Einen etwas kürzeren Umzugsweg müssen die kleinen Narren beim Kinderumzug hinter sich bringen, denn hier geht es am Fasnetdienstag, 5. März, ab „Galli“ bis zur Festhalle.

Im Anschluss sind alle zur Teilnahme am Kinderpreismaskenball eingeladen. Tolle Ideen werden auf die Bühne gebracht und die Kinder sind mit Eifer und viel Mut bei der Sache, jeder Auftritt wird belohnt. Auch hier ist der Musikverein mit von der Partie.

Selbstverständlich wird sich die Burgzunft auch auswärts präsentieren. Am Sonntag, 3. Februar, geht es ins oberschwäbische Marbach. An bei- den Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung ist die Burgzunft vertreten: vom 8. bis 10. Februar in Eisenbach und am 17. Februar in Bad Dürrheim bei der Urviecher-Zunft. Am Montag, 4. März, steht der Umzug in St. Blasien auf dem Narrenfahrplan.

Einen besonderen Abschluss haben sich die Narren überlegt, daher fahren sie am Sonntag, 11. März, um 20 Uhr mit einem Bus zum Basler Morgenstraich – natürlich als Zuschauer. Wer dieses Spektakel erleben will, kann sich mit der Vorsitzenden Praxedis Dorer in Verbindung setzen unter Telefon 07657/18 72 oder 0151/ 54 4 6 09 97. Im Bus sind noch Plätze frei. Rückfahrt ist am Montag um 8 Uhr.