Vöhrenbach "Närrische Olympiade" als Motto

Auch in diesem Jahr ergab sich das Motto als Gemeinschaftsproduktion. Mit dem aktuellen Thema wurde versucht, die langjährige Tradition der Vöhrenbacher Fasnet mit einem aktuellen Bezug zu versehen. Tatsächlich (wie auch im Buch über die Vöhrenbacher Fasnet nachzulesen) lautete das Motto vor 70 Jahren "Närrische Olympiade". Da im Februar 2018, zeitgleich zur Fasnet, die Olympischen Winterspiele in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang stattfinden, wurde der Bezug zu einem aktuellen Ereignis gesucht und gefunden. Viele weitere Vorschläge drehten sich auch um das Thema Jamaika (Koalition). Ein Motto war in Jugendsprache rund um das Jugendwort des Jahres "I bim’s" verfasst – für den Großteil der Bevölkerung jedoch möglicherweise (noch) unverständlich. Das Prinzenpaar steht ebenfalls bereits fest, die Bekanntmachung soll nach interner Vorstellung am Freitag, 12. Januar, erfolgen.