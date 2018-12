Zum traditionellen Weihnachtskonzert am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, 20 Uhr, lädt der Musikverein Hammereisenbach in die einheimische Festhalle ein. Dirigent Tobias Winter hat mit seinen Musikern ein abwechslungsreiches und interessantes Programm einstudiert. Die Zuhörer können sich auf Musikstücke freuen wie die Ouvertüre "Alpine Inspirations", "Imagasy" und Pasadena, beides Konzertwerke, die Komposition "The witch and the saint", "The Lion King" aus dem Musical König der Löwen, "Highlights from Brave", den Soundtrack aus dem Disney-Film Merida, den Konzertmarsch "Kameraden für immer", die "Polka ins Glück" und das Hit-Medley "Eighties Flashback". Weiter werden Ehrungen ausgesprochen und die Tombola verlost. Noch bereitet sich der Musikverein intensiv auf das Weihnachtskonzert vor (Bild). Text: Ketterer/Foto: Verein