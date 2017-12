Vöhrenbach Musiker meldet sich aus Neuseeland

"Lassen Sie sich verzaubern" – mit diesen Worten bereitete Moderatorin Heike King die Gäste auf die Filmmelodie "Die Schöne und das Biest vor". Mit dem kraftvollem Konzertwerk "Apollo: Myth and Legend" gingen die einheimischen Musiker in den zweiten Konzertteil. Immer wieder in Szene setzende Pauken-Becken und Gongtöne untermauerten einen wuchtigen Orchesterklang,