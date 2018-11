Vöhrenbach/Münstertal 47-Jähriger stirbt bei Waldarbeiten

Wie die Polizeidirektion in Freiburg mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag, 29. Oktober, im Gewann Süßenbrunn auf der Gemarkung Münstertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Der 47-jähriger Mann ist nach bisherigen Ermittlungen der Polizei mit einem Langholztransporter im dortigen Waldgebiet tätig gewesen und geriet in die Greifzange eines Forstkrans.

Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt, nach derzeitigem Kenntnisstand waren keine weiteren Personen am Unfallgeschehen beteiligt. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich bei dem Opfer um einen Vöhrenbacher.