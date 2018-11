Vöhrenbach Motto: "Piraten, Räuber, Zirkusleut’"

Baumrat Albert Willmann war dazu auf Spendersuche. "Das war gar nicht so einfach", meinte Willmann. Alt-Felsenwirtin Rosa Kerschbaum machte schließlich die Zusage, den Narrenbaum 2019 zu spenden. Der Name Kerschbaum steht übrigens schon einmal in der Spenderliste. Das ist allerdings schon lange her und es war Ehemann Helmut Kerschbaum, der den ersten Narrenbaum in der Burgzunftgeschichte spendierte. Seit 1976, also ein Jahr nach der Gründung, zählt der Narrenbaum zu den Bestandteilen der Hammricher Fasnet.