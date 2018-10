Nicht nur am Tage, wenn die derzeit angelaufenen Sanierungsarbeiten an der Ruine Neufürstenberg laufen, stehen die stattlichen Mauerreste zwischen der Breg und dem aus einem Seitental kommenden Flüsschen Urach in Hammereisenbach im Rampenlicht. Doch auch am Abend heißt es aufgepasst. Wie diese Aufnahme zeigt, ist es nicht nur das künstliche Licht des Strahlers, sondern auch die zunehmende Helligkeit des Mondes, das diesem Schnappschuss seinen Reiz verleiht. Foto: Ketterer