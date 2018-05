Vöhrenbach Manfred Grieshaber neues Ehrenmitglied

Melanie Sieger wurde für zehn Jahre mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Dabei hob Michael Dold hervor, dass sie inzwischen als Studentin außerhalb lebe und auch nur teilweise an den Proben teilnehmen könne, dem Orchester aber trotzdem treu geblieben sei. Darüber hinaus überreichte er ihr die silberne Ehrennadel des Deutschen Harmonikaverbandes in Vertretung für die Kreisvorsitzende Brigitte Sauerburger.

Für stolze 35 Jahre konnte er Manfred Grieshaber ehren. Er trat 1983 in die Jugend ein, spielt aber nicht nur seit 35 Jahren im Orchester, sondern war von 1993 bis 2000 Notenwart und ist seit 2002 Kassierer des Vereins. Grieshaber erhielt die goldene Ehrennadel mit goldenem Lorbeerkranz und wurde außerdem zum Ehrenmitglied des Harmonikavereins ernannt. Für die beiden Geehrten spielte das Orchester den Marsch "Hoch Heidecksburg".