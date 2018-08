Vöhrenbach Langohren sind nun Züchterstolz

Die Zeiten haben sich gewandelt: Waren in der Nachkriegszeit die Hasen Fleischlieferanten, so sind sie heute Züchterstolz, der bei Lokal- oder überregionalen Prämierungen zur Schau gestellt wird. "Es ist kein Hobby mehr für Arme", betonte Nägele. In Begleitung von Stadtjugendpfleger Dirk Maute, Tamara Huhmann und Altoni Beselia hatte sich die Kindergruppe vom Kindergarten Maria Goretti aus auf den Weg in die Hinterbreg gemacht, wo sie von den Vereinsvorsitzenden und Grillmeister Mario Dannecker empfangen wurden.