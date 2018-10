Vöhrenbach Land fördert Wegebau in Urach

Vöhrenbach (ket). Große Freude bei der Stadt Vöhrenbach und dem Ortsteil Urach. Bürgermeister Robert Strumberger und Landwirt Klemens Hermann, Vorsitzender der dazu extra gegründeten Teilnehmergesellschaft für den Wegebau in Urach, durften am im Stuttgarter Landtag einen Scheck in Höhe von 466 439,05 Euro entgegennehmen. Diese vom Land gewährte Förderung, kurz auch BZ-Verfahren genannt, wird für den ländlichen Wegebau, sowie Hof-, Feld- und Walderschließungen verwendet. Die Baumaßnahmen werden im voraus berechnet, und das Ministerium gibt einen Zuschuss von 85 Prozent. Dadurch ergibt sich der ungerade Betrag. Die restlichen 15 Prozent werden dann je zur Hälfte von der Stadt Vöhrenbach sowie den Grundstückseigentümern getragen. Peter Hauk, Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, und Werner Obergfell vom Vermesssungs- und Flurneuordnungsamt sowie Projektleiter im BZ-Verfahren übergaben die Spende im Beisein der Landtagsabgeordneten Martina Braun und Karl Rombach.