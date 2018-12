Vöhrenbach Längere Zeit keine Stromproduktion

Tosender Lärm im Becken

Ins Tosbecken am Fuße der imposanten Staumauer, fließt das überschüssige Wasser, das ungenutzt, also ohne nützliche Stromerzeugung, abgelassen werden muss. Hier wird am quer liegenden Beton-Riegel die zerstörerische Gewalt unter tosendem Lärm für den weiteren Bachlauf in der Linach gebändigt.

Am nachfolgenden Bregpegel Hammereisenbach am Krumpendobel wurde um circa 8.30 Uhr der Hochwassermeldestand von 1,50 Meter überschritten. Dies entspricht einem Zufluss aus dem Bregtal von über 57 000 Litern pro Sekunde am 24. Dezember.