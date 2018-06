Vöhrenbach "Kuhdamm" an der Talsperre

Zuerst kommt da bei den meisten sicherlich der Gedanke, das ist doch eine Fotomontage oder Fake, kann doch nicht sein. Ist aber tatsächlich passiert. Die Kuh auf der Talsperrenmauer gab es wirklich. Die Idee dazu kam von der Fotografin Barbara Schwer. Landwirt Markus Klausmann von Schwarzhansenhof in Linach stellte dazu seine Kuh "Loren" zur Verfügung. Vermutlich wurde es der Kuh Loren dann doch ein wenig mulmig, als sie vom Stall in einen Anhänger geladen und zum Stausee gefahren wurde. Und dann sollte sie noch über die Linacher Talsperrenmauer laufen. Einige Treppenstufen mussten zudem überwunden werden, was für Kühe ja nicht gerade alltäglich ist. Aber es hat geklappt.

Die Stufen zum Mauerübergang wurden dazu mit Stroh überdeckt, und so gab es keine großen Probleme bis sich die Kuh mitten auf der Linachtalsperrenmauer ablichten ließ. Nach dem Fotoshooting ging Loren, als hätte sie es vorher geübt, ganz gemächlich die Stufen hoch und zurück in den Anhänger. Wenig später stand die Kuh wieder im Stall. Markus Klausmann vernahm etliche Muh’s, und damit wollte Loren wahrscheinlich ihrer Herde erzählen, was sie gerade für ein unglaubliches Erlebnis hatte.

Nebeneffekt dieser Fotoaktion ist eine achtteilige Postkartenserie "Schwarzwald.Hautnah.Erleben" der Firma Hoyer in Villingen. Zu den schmunzelnden Motiven dieser Postkarten gehört unter anderem ein Dackelfoto mit Bollenhut, was die Firma mit "Schwarzwaldi" bezeichnet, oder ein typisches schwarzwälderisches Landschaftsmotiv, genannt "Highmat".