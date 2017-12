Vöhrenbach Künftiger Kämmerer zeigt sein Talent

Am Ende steht eine stolze Summe: 11,932 Millionen Euro stark ist der Verwaltungshaushalt, mit 688 900 Euro Zuweisung an den Vermögenshaushalt wolle man eine stolze Summe erwirtschaften, was auch der Bürgermeister so sah. Im noch laufenden Haushaltsjahr sollen es planerisch nur knapp 482 000 Euro sein. In der allgemeinen Verwaltung gesellen sich 14 000 Euro für Ehrungen und Jubiläen dazu. 2019 sei das 775. Stadtjubiläum anhängig, die Stadtkapelle feiert bereits im nächsten Jahr ihr 200-jähriges Bestehen.

In der Finanzverwaltung müssen im nächsten Jahr Schulungen und ähnliches erfolgen, da 2019 der Haushalt nach dem "doppischen System", nicht mehr nach kamralistischen Kreiterin, geführt werden muss. Dafür hat Pfriender 35 000 Euro eingestellt, wie Rüdiger Hirt (CDU) auf Nachfrage erfuhr.

Ernster wurde es bei den städtischen Wohnungen, wo viel Geld in eine Wohnung und ein Gebäude im Schwimmbadweg investiert werden soll – allerdings sei dies unumgänglich, da Wohnung und Gebäude aus den 1970er-Jahren stammten, so Fred Heinze. Seine Position als Teamleiter Bauverwaltung kostet in der Verwaltung mehr Geld, da er mit 60 Prozent angerechnet wird, seine Tätigkeit als Bauhofleiter wird mit 40 Prozent berechnet.

Deutlich billiger wird es für die Gemeinde aber in Sachen Unterbringung von Asylbewerbern. Zwar habe er immer mit 25 000 Euro noch deutlich mehr angesetzt, als 2016 tatsächlich gebraucht wurde (knapp 13 000 Euro), doch ob jemals die genannten 50 Bewerber kommen, stehe in den Sternen. Dennoch kommen hier unter Umständen weitere Kosten auf die Gemeinde zu, denn ein hauptamtlicher Integrations-Beauftragter werde offensichtlich gefordert.

Hierzu sieht Bürgermeister Robert Strumberger die Möglichkeit der interkommunalen Zusammenarbeit, da die momentan vorhandenen Flüchtlinge diese Kosten niemals rechtfertigen und auffangen könnten. Gesunken seien die Zuweisungen vom Land für die Schule, allerdings seien die Schülerzahlen entsprechend gesunken. Hier hofft Pfriender in Sachen Schulsanierung auf ein versprochenes Förderprogramm des Bundes zur Schulhausanierung. Mehr Geld gebe es für die Kindergärten, allerdings besteht dennoch ein deutlicher Zuschussbedarf.

Erhöhungen gab es den Personalkosten des Schwimmbads "Schwimmi"; da auch ein Schwimmmeister nicht unendlich zur Verfügung stehe, soll hier eine zusätzliche "450-Euro-Kraft" Abhilfe schaffen. Zur Straßen- und Wegeunterhaltung hat der Kämmerer deutlich mehr Geld eingeplant als im laufenden Jahr, was ihm von Rüdiger Hirt den Zuruf einbrachte, "Straßenrisse und sonstige Schäden richten sich halt nicht von allein oder nach unserem Sanierungskonzept."

Auch beim Ersatz defekter Laternen komme künftig nur mehr LED-Beleuchtung zum Einsatz. Ddie Mehrkosten seien verhältnismäßig schnell wieder drin, dazu gebe es immerhin 20 Prozent Zuschuss. Auf Dauer werde sich dies beim Strombedarf (derzeit rund 34 000 Euro) bemerkbar machen. Nicht wirklich kalkulierbar seien die Kosten für den Winterdienst, wie auch die aktuelle Situation eindrucksvoll zeige.

Ärgerlich wurden einige Ratsmitglieder wegen der Einschränkung der GEDEA an der Linachtalsperre. Hier könne viel mehr erwirtschaftet werden, wenn diese Beschränkung geändert würde, die Gemeinde erhalte nur die Grundpacht. Mehr Geld plant Pfriender auch für die Unterhaltung der Friedhöfe und die Betriebskostenumlage des Zweckverbands Breitbandversorgung ein. Auch die Uhrenanlage der Kirchturmuhr in Hammereisenbach wird teurer, für Unterhaltung und das Aufziehen der Uhr kosten künftig 4000 Euro pro Jahr.

Die Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser (rund 35 000 Euro) kommt auf den Prüfstand. Eine Fluchttüre soll in die Festhalle eingebaut werden für rund 16 000 Euro. Hier sehen einige Ratsmitglieder Bedarf, die Belegungszahlen im Vergleich mit Vorjahren zu prüfen und die Vermietung der Halle besser zu vermarkten. Obwohl der eine oder andere Einzelplan nicht jedem Ratsmitglied passte, zeigten sich alle einverstanden mit dem "Gesamtwerk" des Verwaltungshaushalts, so dass am kommenden Mittwoch der Fokus auf den Vermögenshaushalt und die darin enthaltenen Investitionen rücken kann.