Vöhrenbach (sh). Bei den Anfragen aus dem Gemeinderat schilderte Stadtrat Jürgen Straub (CDU) eine kritische Situation auf dem Vöhrenbacher Friedhof: Erst kürzlich habe er bei einer Beerdigung erlebt, dass bei den Gräbern oberhalb der Betonmauer aus L-Steinen der Weg bei dem betreffenden Grab gerade einmal noch etwa 30 Zentimeter breit war. Er sehe dies als sehr kritisch an, da an diesem Weg keinerlei Geländer oder ähnlicher Schutz installiert sei. Ein Abschied am Grab sei gerade für ältere Mitbürger hier nur sehr schwer möglich. In diesem Bereich solle man zumindest einen vorübergehenden Schutz bei Beerdigungen installieren. Fred Heinze vom Bauamt sicherte zu, sich die Situation genauer anzusehen.