Vöhrenbach Kooperation mit Hebting-Schule soll fortgesetzt werden

Vöhrenbach. Nach einem Jahr mit vielerlei Aktivitäten trafen sich mehr als 30 der rund 150 Mitglieder des Gesangvereins Concordia zu Jahreshauptversammlung im "Ochsen". So beschwingt wie bei ihren Auftritten und mit viel Humor führte die Vorsitzende Birgit Frank durch die Versammlung. Schriftführerin Birgit Winskowski blickte in einer kleinen Bildershow zurück auf die vielfältigen Aktivitäten, deren Höhepunkte die Auftritte des Chores darstellten, die sowohl daheim als auch auswärts stets gut besucht waren.

Bestens komme nach wie vor die Zusammenarbeit mit der Josef-Hebting-Schule an, wie sich bei gemeinsamen Auftritten, etwa im Europapark, gezeigt habe. Nachdem der Vertrag dieses Jahr auslaufe, sei man bestrebt, die Zusammenarbeit fortzusetzen.

Einmal mehr eine tolle Sache sei die "närrische Probe" im Ochsen gewesen, wo die Sänger ihrer Feierlaune freien Lauf ließen. Erstmals trat der Chor in der Triberger Asklepios-Klinik auf. Die Resonanz war so positiv, dass es in diesem Jahr gleich zwei Auftritte geben wird. Doch nicht nur musikalisch trat der Chor in Erscheinung – die Sängerinnen und Sänger zeigen immer wieder, dass sie auch außerhalb der Fasnet feiern können. Allerdings haben sie dem Stadtfest nun Lebewohl gesagt. Die Aktivitäten kommen natürlich auch der Kasse zugute. Daher konnte Kassiererin Karin Böhler auch ein kleines positives Ergebnis verkünden, deren Richtigkeit durch die Kassenprüfer Gertrud Kern und Werner Frank bestätigt wurde.