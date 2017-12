Zum Kirchenkonzert am Samstag, 16. Dezember, 20.15 Uhr, in der Uracher Kirche Allerheiligen, lädt der Musikverein Urach ein. Der neue Dirigent Philipp Schönstein setzt damit die bewährte Reihe der Kirchenkonzerte in der Vorweihnachtszeit fort. Für die Gäste ist es ist immer wieder ein besonderes Erlebnis, Musikstücke mit reizvollen Akustik der Kirche anzuhören. Foto: Ketterer