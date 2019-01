Vöhrenbach Königliche Boten sammeln mehrere Tausend Euro Spenden

Vöhrenbach-Hammereisenbach (sh). Das große Engagement der Jugendlichen in der Pfarrgemeinde stellte Pfarrer Martin Schäuble am Dreikönigstag beim Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johann in Hammereisenbach in den Mittelpunkt. Deutlich wurde dieses Engagement unter anderem durch die große Zahl an Sternsingern, die in Hammereisenbach unterwegs und nun auch am Gottesdienst beteiligt waren.