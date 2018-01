Vöhrenbach Eine Köchin und Wirtin mit Leidenschaft

Im November 2017 stürzte sie erneut. Von diesem Sturz erholte sie sich nicht mehr. Am Donnerstag, 25. Januar, verstarb sie an den Folgen. Sie hinterlässt eine große Lücke bei der Familie Bärmann. Ihre Kinder, Schwiegerkinder, Enkel und Urenkel trauern um sie.

Die Betstunde findet am Mittwoch, 31. Januar, 18.30 Uhr, in der Pfarrkirche Allerheiligen statt. Das Seelenamt ist am Freitag, 2. Februar, 14.30 Uhr, in der Pfarrkirche Allerheiligen mit anschließender Urnenbeisetzung.