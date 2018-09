Vöhrenbach Kleine Kicker trainieren begeistert mit Profis

Rund 90 Minuten lang dauerte das Training von neuen Aufwärmübungen bis hin zu speziellen Übungen zur besseren Koordination. Mit Feuereifer war der Nachwuchs dabei, auch als es galt, mit Fünfer-Teams über die halbe Platzbreite auf insgesamt vier Tore zu schießen. Die Trainer sahen für sich schon das eine oder andere, was sie in ihr Training integrieren könnten. Da wurde in 90 Minuten schon vieles hineingepackt, was effektive Wirkung hat, sowohl konditionell als auch in Sachen Ballbeherrschung oder sauberes Schießen, stellten sie fest.