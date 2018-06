Vöhrenbach Kleine Forscher auf der Suche nach "ihrem" Zeitmesser

Begleitet wurde der Lehrgang von den Lehrern Andrea Groß und Sebastian Goehl sowie der Naturprojektleiterin Andrea Dorer.

Die tickende Uhrenwelt im Inneren des Museums zog die Kinder schon beim Eintritt in das weiträumige Foyer in ihren Bann. Eine kaum zu beschreibende Vielfalt an Uhrwerken aus den unterschiedlichsten Epochen versetzte die kleinen Besucher in großes Erstaunen.

Die Museumspädagoginnen Manuela Lübben und Isabelle Zink betrauten die Schüler mit der spannenden Aufgabe sich als Uhrendetektive zu betätigen. In Dreiergruppen eingeteilt, sollten sie mit Hilfe eines Fotos "ihre" Uhr finden und nach erfolgreicher Suche einen Fragebogen zu Art und Funktion des Modells beantworten.