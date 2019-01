Vöhrenbach Kirchenkonzert klingt positiv nach

Auf ein harmonisch geprägtes Jahr kann der Musikverein Urach zurückblicken. Dies untermauerten die Dankesworte an Musiker und Dirigenten, mit denen Vorstandsmitglied Manfred Bertl die Generalversammlung im Sternen eröffnete.

Vöhrenbach-Urach. Dementsprechend verliefen die Neuwahlen. Manfred Bertl und Dieter Weißer, beide vom Vorstandsteam, sowie Schriftführerin Mirjam Heizmann und der aktive Beisitzer Detlef Dotter wurden einstimmig per Akklamation im Amt bestätigt. Bertl eröffnete allerdings der Versammlung, dass er in zwei Jahren gerne einen Nachfolger hätte.

Mirjam Heizmann rief die zahlreichen Aktivitäten der Musiker in Erinnerung. So gab der Verein unter anderem bei den deutschen Ski-Musikantenmeisterschaften, mit der Maientour vom Sägenhof bis zum Uracher Beck, der Festumzugsbeteiligung in Furtwangen, Platzkonzerten, Dämmerschoppen, Bruderschaftsfest und Weihnachtsgottesdienstumrahmung eine gute Visitenkarte ab. Musikalisch ragten Wunsch- und Kirchenkonzert der 48 Aktiven heraus. Derzeit hat man vier Zöglinge, 122 passive Mitglieder unterstützen die Musiker.