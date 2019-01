Vöhrenbach Kirchenchor belebt alte Tradition

So entschied man sich in diesem Jahr für einen neuen Weg: der Kirchenchor besuchte jede der vier Stationen im Haus. Unter der Leitung von Chorleiterin Isabella Heimpel und begleitet von ihr mit dem Akkordeon oder am Klavier bot der Kirchenchor den Bewohnern zuerst einmal ein paar mehrstimmige weihnachtliche Weisen an. Genauso wichtig war aber dann auch das gemeinsame Singen der bekannten Weihnachtslieder. Die Senioren lebten dabei förmlich auf. Viele waren offensichtlich sehr gerührt, auch die eine oder andere Träne floss. Genauso wurde aber auch kräftig mitgesungen.