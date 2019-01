Sorgen um den alpinen Skinachwuchs braucht sich der Skiclub aus Urach nicht zu machen: Über 70 Kinder aller Altersklassen folgten der Einladung des Vereins zum zweitägigen Kinderskikurs auf der Kalten Herberge. Einiges zu tun gab es somit für die zahlreichen Skilehrer rund um das Organisationsteam von Daniela Kuß, Nicole Demattio und Markus Straub. Bestens organisiert und aufgewärmt ging es für die kleinen Athleten in die jeweiligen Gruppen, wo sie mit viel Spaß und Eifer das Skifahren erlernen oder ihre bereits vorhandene Technik verbessern konnten. Bestens vorbereitet war auch Skiliftbetreiberin Veronika Winterhalter, die mit einer hervorragend präparierten Piste und mit ihrem, extra für die kleinsten angeschafften Förderband aufwartete. Allerdings machte das Wetter dem Verein am zweiten Tag einen Strich durch die Rechnung: Wegen möglichen Schneebruchs konnte der Lift dann nicht mehr in Betrieb genommen werden. Der Verein versuche, den Tag nachzuholen, teilt er mit. Bis auf weiteres gilt folgendes Trainingsangebot: Alle Kinder, die am Lift fahren können, können jeden Samstagnachmittag zum Training kommen. Ab zirka 13 Uhr werden Benny Kienzler und Daniela Kuß mit den Kids fahren. Sonntagvormittag: Beim aktiven Familien-Ski-Treff ist unter anderem Andreas Weißer meistens am Hang. Es werden gerne weiter Kids zum Training aufgenommen. Foto: Skiclub Urach