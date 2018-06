Vöhrenbach Keine Ferienbetreuung für Kinder

Immer wieder hatten offensichtlich Eltern eine Ferienbetreuung gefordert. Doch bei einer Umfrage der Stadtverwaltung unter 138 Familien, bekundeten nur sieben Familien überhaupt Interesse daran. Immerhin 63 Familien hätten den Fragebogen zurückgeschickt. Für die Sommerferien wurde unter anderem für jede Woche einzeln abgefragt, die stärkste Nachfrage war noch in der letzten Woche der Ferien mit fünf Kindern feststellbar. In den Herbstferien war es ein einziges Kind, in den Osterferien waren es vier Kinder, in den Pfingstferien in der ersten Woche drei Kinder und in der zweiten Woche fünf Kinder, die eine Betreuung bräuchten.

Daher beschloss der Gemeinderat, die Eltern auf die Angebote des städtischen Sommerferienprogramms hinzuweisen. Außerdem wird wie bereits in der Vergangenheit den Eltern bei Interesse die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde Unterkirnach empfohlen und auch offiziell von der Stadt unterstützt. Wenn die Eltern eines oder auch mehrere Kinder zu diesem Ferienprogramm bringen, erhalten sie je nach Zahl der beförderten Kinder eine Kostenerstattung von 0,20 bis 0,30 Euro je gefahrenen Kilometer. Bei mindestens fünf Kindern könnte auch ein Fahrdienst der Stadt eingerichtet werden. Nach der aktuellen Umfrage würde dies allerdings nur für die zweite Woche der Pfingstferien zutreffen.

Die Broschüre zum Sommerprogramm 2017 der Stadt Vöhrenbach ist in der Tourist-Info der Stadt Vöhrenbach erhältlich.