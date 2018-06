Vöhrenbach Kegler auf einer Achterbahnfahrt der Gefühle

Vöhrenbach-Hammereisenbach. Ein Wechselbad der Gefühle war die sportliche Bilanz der Kegler des KCB Hammereisenbach. Die erste Mannschaft kam nicht auf die gewohnten Holzzahlen und musste aus der Landesliga A absteigen, bedauerte Sportwart Sebastian Neininger bei der Generalversammlung. Die zweite Mannschaft erlebte eine durchwachsene Saison und kam in der Punkterunde auf den sechsten Platz. Besser lief es bei den Einzelmeisterschaften. Sebastian Neininger und Stefan Wehrle vom ESV Villingen siegten beim Sprintturnier in der Klasse U23. Christoph Schreiber holte sich den Einzelmeistertitel im KV Schwarzwald mit 582 Holz bei den Senioren A. Schreiber wurde zudem Zweiter bei den Bezirksmeisterschaften und lediglich drei Holz fehlten zum Sieg. Arnold Kaltenbach startete bei den Senioren B und kam mit 1076 Kegeln auf den dritten Platz der Bezirksmeisterschaften. Bei den Vereinsmeisterschaften siegte Arnold Kaltenbach vor Christoph Schreiber.

In seinem Jahresrückblick freute sich Vorsitzender Edgar Neininger, dass einige Ämter im Vorstand durch junge Mitglieder besetzt werden konnten. Sportlich konnte das bisherige Niveau nicht gehalten werden. Kameradschaftlicher Höhepunkt war die Feier zum 25-jährigen Vereinsjubiläum. Mit Vorfreude sieht man schon dem Ausflug im kommenden Jahr entgegen.

Schriftführer Dennis Mayer berichtete von der geselligen Vatertagswanderung Richtung Langenbach. In diesem Jahre fiel diese Wanderung regelrecht ins Wasser. Man fuhr deshalb nach Schollach und ließ sich im Gasthaus Schnecken verwöhnen, wie auch ein halbes Jahr später bei der Weihnachtsfeier in der Waldrast. Zufrieden und mit einem leichten Plus schloss Michael Mayer den Kassenbericht. Christoph Schreiber und Ernst Demattio prüften die Belege. Die Entlastung des Vorstandes übernahm Ortsvorsteher Peter Hummel. Er gratulierte zu den Erfolgen und freute sich, dass der Bekanntheitsgrad über die Ortsgrenzen erweitert wurde. Zu den verlorenen Spielen meinte Hummel, das gehöre halt ab und zu auch zu den Erfahrungen innerhalb eines Sportlerjahres.