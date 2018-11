Vöhrenbach Jagdhörner erklingen im Gottesdienst

Pfarrer Schäuble gab den Dank zurück, was besonders für die schöne Umrahmung galt. Weiter dankte er allen, die bei der Gestaltung dieses Gottesdienstes mitgeholfen haben. Wer den Jagdhornklang auch in seiner Stube hören wollte, für den boten die Jagdhornbläser nach der Kirche eine CD zum Kauf an.

Bei der Predigt ging Pfarrer Schäuble auf Legende und Lebenslauf des heiligen Hubertus ein. Hubertus lebte von 655 bis zum Jahre 727. Er führte zuerst überhaupt kein vorbildliches Leben. Der Tod seiner Frau warf ihn dann ganz aus der Bahn. Mit der Armbrust jagte er sämtliches Tierwild, das ihm über den Weg lief. Erst durch eine besondere Begegnung änderte er sein Leben. Es war an einem Karfreitag, als er einen Hirsch erspähte, bei dem ein Kreuz zwischen dem Geweih herausragte. Hubertus hörte Stimmen aus dieser Richtung und erschrak. Den Hirsch ließ er am Leben. Danach änderte er seinen Lebenswandel und führte fortan ein christliches Leben in Demut und Glauben. Im Jahre 705, 22 Jahre vor seinem Tod, wurde Hubertus Bischof von Tongern-Maastricht, Belgien.

Mit der Verehrung des heiligen Hubertus fällt auch den Menschen, die bereits in die Schöpfung eingegriffen haben, eine besondere Aufgabe zu, meinte der Pfarrer. Wie es die Jäger als ihre Pflicht sehen, sollten auch die Menschen mit Verstand agieren, um die Schöpfung zu erhalten.