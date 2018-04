Vöhrenbach Interesse bei Firmen und Vereinen groß

Bereitschaftsleiter Fridolin Matt hat nun Vertreter der Gruppen eingeladen zur Auszeichnung der Gewinner eingeladen. Besonders erwähnte Matt, dass erfreulicherweise viele Blutspender aus benachbarten Orten kommen. Am 26. Februar waren es 167 Spendewillige, darunter 27 Erstspender. Es gab 22 Rückstellungen und schließlich konnten 145 Blutkonserven an das Rote Kreuz übergeben werden. Vom Ski-Club Urach spendeten dabei am meisten Mitglieder Blut und deshalb durfte Vorsitzender Manfred Kienzler den ersten Preis, ein Wertgutschein in Höhe von 70 Euro, in Empfang nehmen. Zweiter wurde die Stadtkapelle Vöhrenbach. Hier bekam der Vorsitzende Ferdinand Möller einen 50 Euro-Gutschein. Fred Heinze, stellvertretender Kommandant der Vöhrenbacher Feuerwehr erhielt als drittes Team einen 40 Euro-Gutschein. 20 Euro nahm Simon Zwirner für die KSV-Ringer entgegen. Den fünften Preis mit ebenfalls 20 Euro überreichte Matt an die Vorsitzende des Ski-Clubs Vöhrenbach Andrea Löhle. Dahinter platzierten sich die Landfrauen Rohrbach, die Firma Walor Vöhrenbach (früher Dold Kaltfliesspressteile) und den achten Platz teilten sich der TTC Vöhrenbach und die Rohrbacher Feuerwehr. Der nächste Blutspendetermin in Vöhrenbach ist der Montag, 7. Mai.