Vöhrenbach/Hüfingen Corona-Tests an Schulen negativ

Kinder haben zuvor miteinander gespielt

Am Freitagnachmittag erhielt das Gesundheitsamt die Meldung einer asymptomatischen Erkrankung bei einer Schülerin der Lucian-Reich-Schule in Hüfingen. Da beide Kinder am Samstag, 19. September, miteinander gespielt hatten, war das Kind in die Umgebungsuntersuchung aufgenommen worden. Aufgrund der Ergebnisse stellte das Gesundheitsamt fest, dass bei dem Kind aus Hüfingen, ein labordiagnostisch bestätigter Fall einer Corona-Infektion vorlag. Bei dem Kind aus Vöhrenbach lag ein epidemiologisch und klinisch bestätigter Fall vor. In diesem Fall geht das Gesundheitsamt ebenfalls auch von einem Ansteckungsrisiko aus.

In beiden Fällen standen daher Abstriche der Klassenstufen und der Lehrer an, gefolgt von einer 14-tägigen Quarantäne nach dem letzten Kontakt zu den Kindern. Die Maßnahmen erstreckten sich auf die Klasse beziehungsweise Klassenstufe und die unterrichteten Lehrer. Die Kontaktpersonen wurden dem Gesundheitsamt von Seiten beider Schulen gemeldet.