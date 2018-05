Der Vatertagshock der Stadtkapelle Vöhrenbach fand beim Dorfgemeinschaftshaus in Langenbach statt. Der Dauerregen hielt so manche Gruppe vom Wandern ab. Trotzdem war der Vorsitzende Ferdinand Möller mit dem Besuch recht zufrieden und die Musiker, die Sepples Musikanten und die Bläserjugend Vöhrenbach, sorgten für gute Stimmung. Bei der Tombola gewann Clemens Saier aus Vöhrenbach den ersten Preis mit 200 Euro, 100 Euro gingen an Tina Kromer aus Wolterdingen, Patrick Weißer aus Vöhrenbach gewann zwei Karten für den Europapark. Foto: Hegenauer