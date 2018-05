Vöhrenbach Hier greift ein Rädchen ins andere

Vöhrenbach-Urach. Ausgetragen wurden die Rennen um den Schwarzwälder Kids Cup und um den Rothaus Täler Cup, die mit ihren verschiedenen Runden- und Streckenlängen den Athleten alles abverlangten. Mit den Fun-Klassen wurde der Renntag pünktlich um 9 Uhr gestartet, direkt gefolgt von den Rennen um den Kids-Cup. Nach einer kleinen Pause, bedingt durch die Siegerehrung des Kids-Cup, ging es dann über zur Königsklasse der Lizenzfahrer. Auch der ausrichtende Verein schickte mehrere Sportler auf die Strecke, die mit Top-Ergebnissen glänzen konnten: Matthias Kienzler siegte souverän in der Klasse der Fun Herren, Juli Schmidt belegte mit einem starken Start Rang zwei in der Klasse der U9 weiblich, Tim Weißer und Aaron Straub belegten bei den Buben U9 Rang 19. und Rang 33. Fabian Bärmann erkämpfte sich in der Klasse U15m ein guten 23. Platz, Linus Pahling konnte in der Klasse U13m den 17. Rang nach Hause fahren. In der Klasse der Lizenz Herren belegte Marathon-Ass Matthias Bettinger einen herausragenden sechsten Rang.

Aber nicht nur auf der Strecke, sondern auch abseits des Renngeschehens vollbrachten Helfer und Organisatoren Höchstleistungen. Sportwart MTB Daniel Kuß und sein Team mit Streckenchef Manuel Pfaff waren schon Tage vorher mit den Vorbereitungen beschäftigt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Das Team um den Ehrenvorsitzenden Paul Hättich sorgte im Zielwagen zügig und einwandfrei für exakte Ergebnisse. Philip Schuh und Manfred Willman übernahmen im Wechsel in gekonnter Weise die Rollen der Stadionsprecher.

Über 300 Starter mit Anhang verlangten auch dem Bewirtungsteam rund um Andrea Schmid einiges ab, die unter anderem auch mit ihren vielen Kuchenspenden die Situation stets im Griff hatten. Viel Arbeit gab es auch für die Feuerwehr unter der Leitung von Stefan Demattio, die die Parksituation mit den vielen Fahrzeugen in dem kleinen Ort steuerten. Auch Renn-Arzt, Rotes Kreuz und Bergwacht unterstützten mit ihrem Einsatz den ausrichtenden Verein. Außerordentlich war auch die Bereitschaft der Anlieger und Nachbarn der Rennstrecke, die ihre Grundstücke zur Verfügung stellten. Getreu dem Zahnradprinzip lief beim Skiclub Urach dank seiner großen Helferschaar wieder alles wie geschmiert. "Das Ineinandergreifen aller beteiligten Zahnräder (Helfer) sorgte dafür, dass auch dieses Mountainbike-Wochenende wieder als großer Erfolg in der Vereinsgeschichte abgehakt werden kann", freute sich Pressewart Claudius Kienzler.