Vöhrenbach Heitere Heuernte mit Hindernissen

Welcher Hammereisenbacher Landwirt hat wohl den ältesten Traktor? Oder wer den größten Misthaufen? Das wird im Vorfeld nicht verraten! Die Auflösung gibt es bei den Aufführungen am Samstag, 17. November, Beginn um 20 Uhr und am Sonntag, 25. November, um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Zur öffentlichen Hauptprobe wird am ersten Aufführungstag um 15 Uhr eingeladen.