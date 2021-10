Ein großes Loch hat der Sturm Ignatz in der Nacht zum Donnerstag in das Dach des Hauses der Heimatgilde in Vöhrenbach gerissen. Benachbarte Häuser zeigen ebenfalls Schäden auf – etwa wurden auch Hauswände, Garagen und parkende Autos durch herabfliegende Ziegel getroffen. Im Bild zeigt Hans Wolfer den Schaden am Haus der Heimatgilde. Foto: Ketterer















Link kopiert

Ein großes Loch hat der Sturm Ignatz in der Nacht zum Donnerstag in das Dach des Hauses der Heimatgilde in Vöhrenbach gerissen. Benachbarte Häuser zeigen ebenfalls Schäden auf – etwa wurden auch Hauswände, Garagen und parkende Autos durch herabfliegende Ziegel getroffen. Im Bild zeigt Hans Wolfer den Schaden am Haus der Heimatgilde. Foto: Ketterer