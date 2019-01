Vöhrenbach-Hammereisenbach. Am Samstag, 19. Januar, gibt die Burgzunft in der Festhalle Hammereisenbach ihre Kinderhäs aus. Interessierte Kinder und Jugendliche, die sich aktiv an der Fasnet beteiligen möchten, können sich ab 10.30 Uhr von Kostümwart Regina Honeck kostenlos einkleiden lassen. Auch bietet die Burgzunft Erwachsenen die Möglichkeit, als Gastnarr die närrische Saison zu erleben. Dazu stellt der Verein ebenfalls kostenlos das komplette Häs mit Maske, allerdings ohne Schuhe, zur Verfügung. Auch hier gilt die genannte Einkleidezeit. Wer zuvor mehr erfahren möchte, kann sich bei der Vorsitzenden Praxedis Dorer melden, Telefon 07657/18 72. Zum ersten Narrentreffen geht es dann am Sonntag, 3. Februar, nach Marbach.