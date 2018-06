Vöhrenbach Guter Saisonstart im "Schwimmi"

Am Samstag waren es rund 100 Badegäste, am Sonntag dann sogar mehr als 200, die das Vöhrenbacher Freibad nutzten. Auch die Wassertemperatur war mit 22 Grad angenehm, wobei dieses allein durch die Sonnenkollektoren aufgeheizt worden war.

Noch nicht in Betrieb war an diesem Wochenende allerdings das neue Kinderplanschbecken, doch es war bereits mit Wasser gefüllt und die Besucher bekamen so einen Eindruck, was sie in Kürze hier erwartet.

Nach Einschätzung von Fred Heinze von der Stadtverwaltung wird es noch etwa 14 Tage dauern, bis die Anlage ringsherum fertiggestellt ist. Anfang dieser Woche soll die Beckenumrandung montiert werden, ebenso soll bereits der Rollrasen geliefert werden. Also bereits im Lauf dieser Woche bekommt man einen endgültigen Eindruck vom neuen "Kinderparadies". Geliefert werden müssen dann außerdem noch die Holzbohlen für die Liegeflächen, und auch an der Technik muss noch das eine oder andere reguliert werden.