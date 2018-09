Herrliches Wetter und eine gut gelaunte Musikerrunde, so lautete das Fazit des Musikvereins Hammereisenbach nach dem zweitägigen Ausflug nach Ulm mit dem Zug. Ein Teil der Musiker nutzte die Gelegenheit zum Bouldern, einer speziellen Art des Kletterns. Eine Nachtwächterführung und eine Brauereibesichtigung bei Schlössle in Neu-Ulm gehörte weiter zum Ausflugsprogramm. Gut angekommen ist auch die Fahrt mit dem Blautopfbähnle in Blaubeuren. Mit vielen tollen Eindrücken kehrten die Musiker nach ihrem Ausflug, den Katharina Frank organisiert hatte, zurück. Im Gasthaus Hammer, dem Vereinslokal, gab es den Abschluss. Foto: Verein