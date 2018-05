Vöhrenbach Große Namen prägen Programm

"Große Namen" – unter diesem Motto steht das Jahreskonzert, unter Leitung von Conny Henkemeyer. Der Harmonikaverein hat eine schöne Auswahl im Repertoire. Dazu gehört der unvergessene Udo Jürgens, aber genauso Johann Strauß mit seiner "Fledermaus" oder Ludwig van Beethoven mit "A fifth of Beethoven". Zum bekannten Volkslied "Komm, lieber Mai" hat Akkordeonvirtuose Rudolf Würthner eine Variation geschrieben, und auch die Abba-Hits sind bestimmt jedem Besucher geläufig.

Tanz im Anschluss

Zu den aktuellen "großen Namen" gehört natürlich Helene Fischer, und so darf auch sie nicht im Programm fehlen sowie die "Bohemian Rhapsody" von Freddy Mercury, die seit Jahren die Liste der beliebtesten Hits anführt. Auch das Jugendorchester unter Leitung von Anita Kupferschmid hat getreu dem Konzertmotto seine Stücke ausgewählt. "Smoke on the water" von Deep Purple, "Wind of Change" von den Scorpions, das Gute-Laune-Lied "Happy" von Pharrell Williams und Peter Maffays "Ich wollte nie erwachsen sein" aus dem bekannten Musical Tabaluga.